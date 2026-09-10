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GündemKastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı
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Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı

10.09.2026 - 22:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu'da işten çıkarıldığı gerekçesiyle bir şahıs, silah ve kılıçla Kastamonu Belediyesini bastı. Belediye binası önünde havaya ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi.

2Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı

Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen M.Ö., talebinin yerine getirilmemesi üzerine yanında getirdiği silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı.

3Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı

Sık sık bağırarak "ekmeğimle oynadığınız" diyen M.Ö., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini yineledi.

4Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı.

5Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı

Silahla havaya birkaç el ateş açan M.Ö., ikna çabaları neticesinde elindeki silahı ve bıçağı bırakarak teslim oldu.

6Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı

Gözyaşlarına hakim olamayan M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

7Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı

Polis ekipleri, belediye önünde incelemelerde bulunurken, şahsın aracı ise çekici yardımıyla belediye önünden kaldırıldı.

8Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı

 

 

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