Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKontrolden çıkan otomobil yazlık evin verandasına düştü
HaberlerGündem Haberleri Kontrolden çıkan otomobil yazlık evin verandasına düştü

Kontrolden çıkan otomobil yazlık evin verandasına düştü

10.09.2026 - 22:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Kontrolden çıkan otomobil yazlık evin verandasına düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, birinci kattaki yazlık evin verandasına düştü. Balkonda askıda kalan araç vinç yardımıyla çıkarılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 NM 175 plakalı otomobilin sürücüsü S.O., geri manevra yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İLGİLİ HABER

Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı
Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı

Kontrolden çıkan otomobil, site içerisinde bulunan yazlık evin birinci katındaki verandasına düştü. Kazanın ardından araç verandada askıda kalırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü S.O. araçtan çıkarıldı. Kazada şans eseri sürücü ve çevrede bulunanlardan yaralanan olmadı. Askıda kalan otomobil ise olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
#Gündem

Ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobil yazlık evin verandasına düştü
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil yazlık evin verandasına düştü

Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı
#Gündem

Kastamonu Belediye binasında korku dolu anlar! Silah ve kılıçla dehşeti yaşattı