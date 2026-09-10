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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

10.09.2026 - 22:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta-Sincik kara yolu Taşlıca mezrası Karakuş mevkiinde meydana geldi. R.O. (55) yönetimindeki 34 DSD 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

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Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü R.O. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.O. (25), Z.O. (10) ve H.O. (52) yaralandı.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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