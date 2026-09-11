Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMotosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

11.09.2026 - 00:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

ABONE OL

Batman’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ayhan Çelik hayatını kaybetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ayhan Çelik ağır yaralandı.

İLGİLİ HABER

Ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkan otomobil yazlık evin verandasına düştü
Kontrolden çıkan otomobil yazlık evin verandasına düştü

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
#Gündem

İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı 4 kişi yaralandı
#Gündem

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti
#Gündem

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti