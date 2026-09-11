Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ayhan Çelik ağır yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.