İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Ilıcabaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, G.G. bıçakla M.B'yi göğsünden yaraladı.

İLGİLİ HABER Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

Yaralı, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan G.G. ise bir süre sonra yakalandı.

İLGİLİ HABER Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan kavga sırasında Y.B'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 araçta hasar oluştu.

Ekipler, Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.