Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

11.09.2026 - 01:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (AA)

İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ilıcabaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, G.G. bıçakla M.B'yi göğsünden yaraladı.

İLGİLİ HABER

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı 4 kişi yaralandı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

Yaralı, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan G.G. ise bir süre sonra yakalandı.

İLGİLİ HABER

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan kavga sırasında Y.B'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 araçta hasar oluştu.

Ekipler, Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
#Gündem

İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı 4 kişi yaralandı
#Gündem

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti
#Gündem

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti