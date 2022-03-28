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Teröristler SİHA ile etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

28.03.2022 - 14:07 |
Teröristler SİHA ile etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hale getirdi." denildi.

 

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