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Gıda fiyatları, enflasyon, yeni önlemler hepsi masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ana gündem maddesi, yükselen gıda fiyatları ve Ukrayna-Rusya krizi olacak.

28.03.2022 - 07:51 |
Gıda fiyatları, enflasyon, yeni önlemler hepsi masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

umhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe’de toplanıyor. Toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak.

Bu kapsamda Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky başta olmak üzere liderlerle krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, müzakere edilen 6 başlıkla ilgili Türkiye’nin atacağı adımlar da kabinenin gündeminde olacak. Brüksel’deki NATO Olağanüstü Liderler Zirvesinin sonuçları da kabinede ana hatlarıyla değerlendirilecek. Brüksel’de liderlerle yaptığı kritik görüşmelerle ilgili kabineye bilgi sunması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun yeni girişimleri, insani yardımlar ve önümüzdeki dönemde yürüteceği diplomatik temaslarla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Arabuluculuk ve garantörlük girişimleri konusunda neler yapılabileceği konusu ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Karadeniz’de serbest kalan mayınların İstanbul Boğazında oluşturduğu tehlikeyle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de kabinede bilgi alacak.

HAYAT PAHALILIĞI

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini enflasyonun etkileri, yükselen gıda fiyatları ve stokçuluğa karşı alınabilecek önlemler oluşturacak. Bu çerçevede ilgili bakanların brifing vereceği kabinede alınan önlemlerin sahaya yansımaları ve Erdoğan’ın ifade ettiği “hayat pahalılığına karşı vatandaşı ezdirmemeye” dönük adımlar ele alınacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ekonomi ve enerji fiyatları üzerindeki olası etkilerine karşı önlemler konuşulacak. Meclis çalışmalarının ve koronavirüsle mücadeleye yönelik adımların ele alınacağı kabinede yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları da ana hatlarıyla gündeme gelecek. Toplantıda görüşülen başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. (Hürriyet)

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