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GündemAydın'da sokak ortasında dehşet! Genç kadına kurşun yağdırdı, mezarlıkta yakalandı
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Aydın'da sokak ortasında dehşet! Genç kadına kurşun yağdırdı, mezarlıkta yakalandı

27.10.2026 - 17:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 21 yaşındaki V.D, tartıştığı eski sevgilisi Kumsal K.'yi tabancayla başından vurup ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan V.D., mezarlıkta intihar girişiminde bulunmak isterken polis tarafından yakalandı.

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1Aydın'da sokak ortasında dehşet! Genç kadına kurşun yağdırdı, mezarlıkta yakalandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. V.D. ile eski sevgilisi Kumsal K. arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal K.’nin yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

2Aydın'da sokak ortasında dehşet! Genç kadına kurşun yağdırdı, mezarlıkta yakalandı

V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal K.'yi başından vurup, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsal K., gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kumsal K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

3Aydın'da sokak ortasında dehşet! Genç kadına kurşun yağdırdı, mezarlıkta yakalandı

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, V.D.’yi Eğriboyun Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Olayla ilişkin soruşturma sürüyor.

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