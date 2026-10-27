Aydın'da sokak ortasında dehşet! Genç kadına kurşun yağdırdı, mezarlıkta yakalandı

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Olay, saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. V.D. ile eski sevgilisi Kumsal K. arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal K.’nin yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.