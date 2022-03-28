GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemVaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı
HaberlerGündem Haberleri Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı
ABONE OL

Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 12-18 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

28.03.2022 - 12:11 |
Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340,61'den 239,48'e, Ankara'da 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de ise 324,82'den 247,16'ya düştü. Eskişehir ise 628,47 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 8,60 ile Şırnak, 11,04 ile Van ve 15,54 ile Şanlıurfa oldu. 

Vaka haritası açıklandı Zirveye çıktı

Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...
İlgili Haber
Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...
Evini satan herkesi yakından ilgilendiriyor! Para ödeyecekler, 5 yıl detayı...
İlgili Haber
Evini satan herkesi yakından ilgilendiriyor! Para ödeyecekler, 5 yıl detayı...
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
İlgili Haber
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
İçişleri Bakanlığından son dakika uyarısı! 81 ile yazı gitti
İlgili Haber
İçişleri Bakanlığından son dakika uyarısı! 81 ile yazı gitti

GÜNCEL HABERLER

Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

Sıradaki Haber
Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

Sıradaki Haber
Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

Sıradaki Haber
Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

Sıradaki Haber