1 milyar dolar ihracata yaklaşan Çankırı'ya 150 milyon liralık tesis!

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Vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten ve yerleşim yerlerinin altyapısını güçlendiren hizmetleri çok kıymetli gördüklerini belirten Çakırtaş, "Özellikle köylerimizde yol ve çevre düzenlemelerinin iyileştirilmesi, hemşehrilerimizin daha güvenli, daha konforlu ve daha nitelikli yaşam alanlarına kavuşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Köylerimizin ihtiyaç duyduğu kilitli parke taşı burada yaklaşık 2 ay önce üretilmeye başlanmıştı. Bugüne kadar yaklaşık 90 bin metrekare kilitli taş üretilmiş ve tamamı 80 köyümüze ulaştırılmıştır." dedi.