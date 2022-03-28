Emeklilerin gözü kulağı Ramazan Bayramı ikramiyesine çevrildi. Bayram öncesi tüm emeklilere yılda 2 kez ödenen emekli bayram ikramiyelerinde bu yıl asgari ücrete yapılan zam ve enflasyon nedeniyle zam bekleniyor. Ramazan ayına sayılı günler kala yapılacak resmi açıklamalar beklenirken emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği de merak konusu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte emekli bayram ikramiyeleri 2022 son durum!

Yılda 2 kez emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli bayram ikramiyeleri için bekleyiş sürüyor. Ramazan ayına kısa süre kala, emeklinin gözü kulağı bu yıl Ramazan ayında yapılacak ödemelere çevrildi. 2022 yılı başında asgari ücrete yapılan zam ile birlikte emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zammın ne kadar olacağı merak ediliyordu.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da konuya ilişkin olarak, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis’te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

2022 EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. 2-3-4 Mayıs 2022 Tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyesinin bu yıl da bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Nisan'ın son haftasında emekli bayram ikramiyesi hesaplara geçebilir.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor.

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.