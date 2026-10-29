TEM’de trafiği kilitleyen kaza! Kazayı izlerken çarpıştılar
29.10.2026 - 12:55Güncellenme Tarihi:
TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde arızalanan hafif ticari araca arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerindeki kazayı izleyen iki araç da çarpıştı. Peş peşe yaşanan kazalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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Feci kaza saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevki Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere 34 TV 8111 plakalı hafif ticari araç yol ortasında aniden arızalanarak durdu.
Seyir halindeki 34 NTR 034 plakalı binek araç duramayarak arızalı araca çarptı. Kaza sonrası binek otomobil sürücüsü hafif yaralanarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
KAZAYA BAKARKEN KAZA YAPTILAR
Olay yerinde Avcılar istikametine seyreden 2 aracın ise, kaza yerine bakarken maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazalar sonrası araçlar kaldırılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu