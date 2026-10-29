Yedigöller’de sonbahar güzelliği büyüledi! Cumhuriyet Bayramı tatilinde ziyaretçi akını
Yedigöller Milli Parkı’nda sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kahverenginin tonları eşsiz manzaralar oluşturdu. Dron ile görüntülenen renk cümbüşü doğa tutkunlarını büyülerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde milli parka ziyaretçi akını yaşandı.
kaynak olarak ekleyin
Yedigöller Milli Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. 7 ayrı gölün çevresindeki ormanlar yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına büründü.
Dökülen yaprakların oluşturduğu sonbahar mevsiminin izleri, milli parka renk kattı. Yedigöller Milli Parkı'nda ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.
Milli park yolunda ilerleyen tatilciler de rengarenk ağaçlar eşliğinde yolculuk yapmanın keyfini yaşadı.
Diğer yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Yedigöller Milli Parkı, tatilcilerin akınına uğradı.
Fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çeken milli parkta bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler nedeniyle Yedigöller'de araç park alanları tamamen doldu.