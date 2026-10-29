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GündemYedigöller’de sonbahar güzelliği büyüledi! Cumhuriyet Bayramı tatilinde ziyaretçi akını
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Yedigöller’de sonbahar güzelliği büyüledi! Cumhuriyet Bayramı tatilinde ziyaretçi akını

29.10.2026 - 13:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)

Yedigöller Milli Parkı’nda sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kahverenginin tonları eşsiz manzaralar oluşturdu. Dron ile görüntülenen renk cümbüşü doğa tutkunlarını büyülerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde milli parka ziyaretçi akını yaşandı.

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1Yedigöller’de sonbahar güzelliği büyüledi! Cumhuriyet Bayramı tatilinde ziyaretçi akını

Yedigöller Milli Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. 7 ayrı gölün çevresindeki ormanlar yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına büründü.

2Yedigöller’de sonbahar güzelliği büyüledi! Cumhuriyet Bayramı tatilinde ziyaretçi akını

Dökülen yaprakların oluşturduğu sonbahar mevsiminin izleri, milli parka renk kattı. Yedigöller Milli Parkı'nda ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

3Yedigöller’de sonbahar güzelliği büyüledi! Cumhuriyet Bayramı tatilinde ziyaretçi akını

Milli park yolunda ilerleyen tatilciler de rengarenk ağaçlar eşliğinde yolculuk yapmanın keyfini yaşadı.

4Yedigöller’de sonbahar güzelliği büyüledi! Cumhuriyet Bayramı tatilinde ziyaretçi akını

Diğer yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Yedigöller Milli Parkı, tatilcilerin akınına uğradı.

5Yedigöller’de sonbahar güzelliği büyüledi! Cumhuriyet Bayramı tatilinde ziyaretçi akını

Fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çeken milli parkta bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler nedeniyle Yedigöller'de araç park alanları tamamen doldu.

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