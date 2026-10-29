Mersin’de korkutan yangın! 80 kişi balkonlardan tahliye edildi
29.10.2026 - 12:47Güncellenme Tarihi:
Mersin'in Mut ilçesinde halı ve mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale edildi. Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti.
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Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.
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Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.