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Mersin’de korkutan yangın! 80 kişi balkonlardan tahliye edildi

29.10.2026 - 12:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (AA) -

Mersin'in Mut ilçesinde halı ve mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale edildi. Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti.

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1Mersin’de korkutan yangın! 80 kişi balkonlardan tahliye edildi

Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

2Mersin’de korkutan yangın! 80 kişi balkonlardan tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3Mersin’de korkutan yangın! 80 kişi balkonlardan tahliye edildi

Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.

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4Mersin’de korkutan yangın! 80 kişi balkonlardan tahliye edildi

Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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