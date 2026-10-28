Mersin’de Toroslar’ın yolları yenileniyor: 405 bin ton asfalt serildi

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Büyükşehir Belediyesi, 2019-2025 yılları arasında sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına 2026 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda Arpaçsakarlar, Yeniköy, Gözne, Sağlık, Osmaniye, Zekiayan ve Tozkoparan mahalleleri ile Resul-Buluklu mahalle bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, İsmet İnönü ile Akbelen bulvarları arasındaki güzergahta asfalt kaplama çalışması yapıldı.Kırsal mahallelerin ulaşımını iyileştirmek amacıyla yürütülen sathi kaplama çalışmaları kapsamında ise Yüksekoluk Dere Yolu, Hangediği-Horozlu-Evcil-Kızılbağ-Karamehmet Gediği, Atlılar-Alanyalı grup yolu, Resul-Doruklu-Dalakderesi, Kayrakkeşli-Yüksekoluk bağlantı yolu, Tırtar-Arslanköy bağlantı yolu ve Arslanköy-Fındıkpınarı grup yolunda çalışmalar gerçekleştirildi.