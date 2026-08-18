Tekirdağ'da yeni tarım rotası! Kazanç beklentisi yüksek, hedef ihraç etmek

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Tekirdağ'da üzümsü meyveler alanında alternatif üretimin geliştirilmesi amacıyla kurulan bahçede, sofralık özellikleri ve dayanıklılığı yüksek böğürtlen çeşitleri yetiştiriliyor. Üretim alanını ziyaret eden Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bahçede incelemelerde bulunarak üreticinin tecrübe ve çalışmalarını yerinde dinledi.

Tekirdağ'da ilk kapama böğürtlen bahçesi

Süleymanpaşa ilçesi Güveçli Mahallesi'nde bulunan bahçenin Trakya bölgesinde böğürtlen üretiminin geliştirilmesi açısından örnek olması hedefleniyor. Üretim alanında yetiştirilen çeşitlerin özellikle sofralık tüketime uygun olması ve hasat sonrası dayanıklılıklarının yüksek olması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığında uzun yıllar ziraat mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında emekli olan Ahmet Semih Yaşasın, emekliliğinin ardından üzümsü meyve yetiştiriciliğine yönelerek böğürtlen üretimine başladı.

ABD'de ıslah edilen çeşitler tercih edildi

Emekli olduktan sonra üzümsü meyvelerle ilgili projelerde yer almaya başlayan Ahmet Semih Yaşasın, üretimde çeşit seçimine büyük önem verdiklerini belirterek, "Uzun yıllar Tarım Bakanlığı'nda ziraat mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra Trakya'da, Tekirdağ'da üzümsü meyvelerle ilgili bu projede görev almaya başladım. Şu an çiftliğimiz, böğürtlen bahçemiz Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Güveçli Mahallesi'nde bulunuyor. Burada üzümsü meyvelerden böğürtleni yetiştirmeye başladık. Çeşit seçimini yaparken amacımız sadece sanayiye yönelik çeşit değil, sofralık olabilecek çeşitleri de belirlemekti. Bununla ilgili olarak da Amerika Arkansas Üniversitesi tarafından ıslah edilmiş çeşitleri belirledik, lisanslı çeşitlerle yetiştiriciliğe başladık" dedi.

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İki farklı çeşit yetiştiriliyor

Çeşit seçiminde hassas davrandıklarını ifade eden Yaşasın, "Çeşit seçimi konusunda çok hassas davrandık. Bu çeşitlerimiz Traveler dikensiz olan çeşidimiz, bir de dikenli olan çeşidimiz Mary Carmen. İki tane çeşidimiz var burada. Çeşitlerimiz sofralık, dayanımı yüksek olan çeşitler. Ülkemizde genelde sanayiye yönelik çeşitler mevcut. Bizim burada dikimini yapmış olduğumuz çeşitlerimiz sofralık ve yol dayanımı, raf ömrü uzun olan çeşitler" diye konuştu.

"Trakya'da bir açık var"

Üzümsü meyvelere yönelmelerinin nedenini anlatan Yaşasın, Türkiye'de bu alanda genel bir üretim açığı bulunduğunu söyledi.

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Yaşasın, "Neden üzümsü meyveler? Ülkemizde üzümsü meyvelerle ilgili genel bir açık mevcut. Trakya bölgesinde de böğürtlen bahçesi olarak Tekirdağ'da ilk kapama bahçe şu an içinde bulunduğumuz bahçe. Bizim bu böğürtlen bahçesini kurmaktaki amacımız Trakya'da, Tekirdağ'da bu üzümsü meyveler yetiştiriciliğini yapabilmek; akabinde bu demonstrasyon bahçesiyle insanlara bunu gösterebilmekti" ifadelerini kullandı.

Hedef ihraç etmek

Bahçenin bir diğer hedefinin ise bölgenin konumu sayesinde böğürtlen üretimini ihracata taşımak olduğunu belirten Yaşasın, "Diğer bir amacımız da İstanbul yanımızda, yine Avrupa yanımızda; bizim amacımız üzümsü meyveleri dışarıdan almaktan ziyade yurt dışına ihraç edebilmek" dedi.

"Kesinlikle tavsiye ediyoruz"

Böğürtlen yetiştiriciliğinin emek isteyen bir üretim alanı olduğunu ancak gelir açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Yaşasın, "Yetiştiriciliği gerçekten böğürtlenin meşakkatli. Tavsiye eder miyiz? Üzümsü meyveler gelir olarak gerçekten geri dönüşü önemli meyve türlerinden bir tanesi. Kesinlikle tabii insanlara yetiştiricilik olarak tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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Tekirdağ'da alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin farklı ürünlere yönlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla, bölgenin tarımsal çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.