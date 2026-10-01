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Husumetlisini evinin önünde pusu kurup tabancayla ateş açtı

01.10.2026 - 01:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Batuhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR, (DHA)

Husumetlisini evinin önünde pusu kurup tabancayla ateş açtı

Eskişehir’de K.Ö. (25), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.’yi (44), evinin önünde pusu kurup tabancayla ateş açtı. Bacağından yaralanan S.E. hastaneye kaldırılırken, şüpheli K.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak’ta meydana geldi. K.Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.E.’nin evinin sokağında bekledi. S.E.’nin sokağa girdiğini gören K.Ö., aracından inerek, 4 kez ateş etti. S.E., kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, saldırgan K.Ö. olay yerinden aracıyla kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Şüpheli K.Ö. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli K.Ö., ifadesi için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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