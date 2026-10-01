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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu

01.10.2026 - 01:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Kadirli Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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