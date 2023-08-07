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Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

07.08.2023 - 16:24 | | Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın çıktı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

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