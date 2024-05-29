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Gündem Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika! Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu
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Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika! Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

Eski ehliyet ve kimlikler artık geçersiz sayılacak. Türkiye genelinde 5 milyon 954 bin 216 kişi eski tip nüfus cüzdanını kullanmayı sürdürüyor. Nüfus cüzdanlarının yenilenmesi için belirlenen son bir tarih bulunmamasına karşın gelişen teknoloji ile vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı, etkin ve güvenli şekilde yararlanması için çipli kimlik kartına sahip olmaları öneriliyor. Öte yandan eski ehliyetler için de kullanım süreleri doluyor. Eski kimlik ve ehliyetlerle ilgili son tarih belli oldu. İşte eski kimlik ve ehliyetlerle ilgili merak edilen tüm detaylar...

• 29 Mayıs 2024 - 12:56 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 12:56 • Son Güncelleme:
1 Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

Eski kimlik ve ehliyetlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Eski kimlik ve ehliyetler için son tarih verildi. Dağıtımına 2016 yılında Kırıkkale'de başlanan yeni çipli kimlik kartları, ülke genelinde yaygınlaşarak 80 milyon 586 bin 4 vatandaş tarafından kullanılmaya başlandı.

2 Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

Yeni çipli kimlik kartlarına geçmeyen 5 milyon 954 bin 216 kişi ise eski tip nüfus cüzdanını kullanmaya devam ediyor.

3 Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

Nüfus cüzdanlarının yenilenmesi için belirlenen son bir tarih bulunmamasına karşın gelişen teknoloji ile vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı, etkin ve güvenli şekilde yararlanması için çipli kimlik kartına sahip olmaları öneriliyor.

4 ÇİPLİ KİMLİK KARTININ ÖZELLİKLERİ

ÇİPLİ KİMLİK KARTININ ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil çipli kimlik kartları, eski tip nüfus cüzdanlarına kıyasla çeşitli güvenlik ve kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Taklit, tahrif ve kimlik sahteciliğinin önlenmesini sağlayan çipli kimlik kartları, eski kimlik kartlarına göre kolay taşınabilir ve dayanıklı şekilde üretiliyor.

5 Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

E-Devlet uygulamasında kimlik doğrulama aracı olarak da kullanılabilen kartlar, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde güvenli anahtar görevi görüyor. Ayrıca vatandaşlar çipli kimlik kartını seyahat belgesi olarak da kullanabiliyor.

6 Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

7 Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

8 BAŞVURU SÜRECİ

BAŞVURU SÜRECİ

Nüfus cüzdanlarını yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirmek isteyenler, yurt içinde Alo 199, e-Devlet veya "https://randevu.nvi.gov.tr/" üzerinden herhangi bir nüfus müdürlüğü için randevu alarak başvuruda bulunabiliyor. Yurt dışında ise başvuru işlemi dış temsilciliklerden gerçekleştiriliyor.

9 Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

Yeni çipli kimlik kartı almak isteyen vatandaşların, belirlenen değerli kağıt bedelini (2024 yılı için 130 lira), vergi dairesi müdürlüklerinden, anlaşmalı bankalardan veya "https://dijital.gib.gov.tr/" üzerinden ödemesi gerekiyor.

10 Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

Başvuruda kişinin, yanında son 6 ay içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve kimliği ispatlayıcı bir belgeyi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, geçici kimlik belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge) bulundurması ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin olması gerekiyor. Yeni kartlarının yurt içinde herhangi bir adrese teslim edilmesini talep edebilen başvuru sahipleri, kimlik kartlarını teslim alıncaya kadar geçici kimlik belgesini kullanabiliyor.

11 YENİ KİMLİK DEĞİŞİMİ NE ZAMAN SON BULUYOR

YENİ KİMLİK DEĞİŞİMİ NE ZAMAN SON BULUYOR?

Yeni çipli kimlik kartlarına geçiş ve mevcut nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi süreci ile ilgili son tarihler, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve zaman zaman güncelleniyor. Bu tür değişiklikler, vatandaşların yeni sistemlere uyum sağlaması için yeterli zaman tanımak ve geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla yapılıyor.

12 Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu

Bu aşamada kimlik ve ehliyet yenileme son tarih nedir sorusu vatandaşlar için güncelliğini koruyor. Eski kimlik geçerlilik süresi ya da diğer bir ifadeyle kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2024 olarak vatandaşlara belirtilmişti.