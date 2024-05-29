Eski kimlik ve ehliyet ile ilgili son dakika! Artık geçersiz sayılacak, dikkat çeken tarih belli oldu
Eski ehliyet ve kimlikler artık geçersiz sayılacak. Türkiye genelinde 5 milyon 954 bin 216 kişi eski tip nüfus cüzdanını kullanmayı sürdürüyor. Nüfus cüzdanlarının yenilenmesi için belirlenen son bir tarih bulunmamasına karşın gelişen teknoloji ile vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı, etkin ve güvenli şekilde yararlanması için çipli kimlik kartına sahip olmaları öneriliyor. Öte yandan eski ehliyetler için de kullanım süreleri doluyor. Eski kimlik ve ehliyetlerle ilgili son tarih belli oldu. İşte eski kimlik ve ehliyetlerle ilgili merak edilen tüm detaylar...
• 29 Mayıs 2024 - 12:56 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 12:56 • Son Güncelleme: