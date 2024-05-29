Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okul öğretmenlerine ilişkin açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin özel okul temsilcileriyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
29.05.2024 - 12:19 |
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin özel sektör öğretmenlerinin eylemlerine ilişkin sorusunu yanıtladı. Tekin, "Özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz. Öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üreteceğiz." dedi.
Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Bakan Tekin, “Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin. Ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını diliyorum.” şeklinde konuştu.