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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okul öğretmenlerine ilişkin açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin özel okul temsilcileriyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

29.05.2024 - 12:19 |
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okul öğretmenlerine ilişkin açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin özel sektör öğretmenlerinin eylemlerine ilişkin sorusunu yanıtladı. Tekin, "Özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz. Öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üreteceğiz." dedi.

Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Bakan Tekin, “Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin. Ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını diliyorum.” şeklinde konuştu.

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