Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakan Kacır'dan KOBİ'lere patent müjdesi: Yüzde 75 indirim geldi
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kacır'dan KOBİ'lere patent müjdesi: Yüzde 75 indirim geldi

Bakan Kacır'dan KOBİ'lere patent müjdesi: Yüzde 75 indirim geldi

31.10.2026 - 21:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

Bakan Kacır'dan KOBİ'lere patent müjdesi: Yüzde 75 indirim geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerine yüzde 75 indirim uygulanacağını bildirdi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerine yüzde 75; yapay zeka alanındaki belirli patent başvurularında ise acil araştırma raporu ücretine yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından uygulanan 2026 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle, ilk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'ler ile yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla belirli hizmetlerde indirim sağlandı.

Konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, KOBİ'lerimizin buluşlarının ve ülkemizde yapay zekâ alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir indirim uygulamasını hayata geçirdik. İlk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'lerimizin, ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim sağlıyoruz. Yapay zeka alanındaki patent başvurularında (G06N IPC sınıfı), acil araştırma raporu düzenleme ücretinde yüzde 50 indirim uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır, girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Yenilikçi fikirlerin buluşa, buluşların katma değere dönüşmesi için girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Kacırdan KOBİlere patent müjdesi: Yüzde 75 indirim geldi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Bakan Kacır'dan KOBİ'lere patent müjdesi: Yüzde 75 indirim geldi
#Gündem

Bakan Kacır'dan KOBİ'lere patent müjdesi: Yüzde 75 indirim geldi

Otomobil ile kamyonet çarpıştı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil ile kamyonet çarpıştı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor
#Gündem

Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor