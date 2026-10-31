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Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

31.10.2026 - 20:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, sosyal medya platformlarında yaş doğrulama uygulamasının 1 Kasım itibarıyla başlayacağını duyurdu.

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1Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik'in 1 Kasım tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Yeni düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesi, 15-18 yaş grubundaki çocuklara ise yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun hizmet sunulması hedefleniyor.

2Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, yüksek gizlilik ve güvenlik standartları uygulama ve ebeveyn kontrol araçlarını kullanıma açma yükümlülükleri getirildiği belirtildi. Yeni açılacak sosyal medya hesaplarında yaş doğrulamasının zorunlu olacağı, mevcut hesapların doğrulanması için ise 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındığı kaydedildi.

3Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Yaş doğrulama e-Devlet üzerinden yapılacak

Yaş doğrulama işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, bu süreçte kullanıcıların kimlik ve kişisel bilgilerinin sosyal medya platformlarıyla paylaşılmayacağı, yalnızca ilgili yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığı bilgisinin iletileceği ifade edildi.

4Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Uygulamanın teknik işleyişi, kullanıcıların izleyeceği adımlar ve sosyal ağ platformlarının yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmelerin Siber Güvenlik Başkanlığının resmî iletişim kanalları ve ilgili platformlar aracılığıyla aşamalı olarak paylaşılacağı bildirildi.

5Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Sahte bağlantılara karşı uyarı

Başkanlık, yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye.gov.tr adresinin veya resmî e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

6Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Vatandaşların yalnızca sosyal ağ platformlarının resmî uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını dikkate alması gerektiği belirtilerek, üçüncü taraflardan gelen mesaj ve yönlendirmelere itibar edilmemesi, bu içeriklerdeki bağlantılara tıklanmaması istendi.

7Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Açıklamada, e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, banka ve kredi kartı bilgileri ile hesap bilgilerinin hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

8Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Telefonla arayarak, mesaj göndererek veya sahte internet siteleri üzerinden yaş doğrulama bahanesiyle ücret, kart bilgisi ya da şifre talep eden kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

9Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Vatandaşların ziyaret ettikleri internet sitelerinin adreslerini ve bağlantıların güvenilirliğini kontrol etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek kullanıcıları yanıltmayı amaçlayan şüpheli internet siteleri ve bağlantıların ‘https://siberguvenlik.gov.tr/ihbar' adresi üzerinden Başkanlığa bildirilmesi tavsiye edildi.

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