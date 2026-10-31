Sosyal medyada yaş doğrulama uygulaması 1 Kasım itibarıyla başlıyor

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik'in 1 Kasım tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Yeni düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesi, 15-18 yaş grubundaki çocuklara ise yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun hizmet sunulması hedefleniyor.