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Otomobil ile kamyonet çarpıştı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı

31.10.2026 - 20:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Ortanca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Alaca (36) idaresindeki 02 AEY 347 plakalı otomobil ile Mustafa Saray (30) yönetimindeki 02 AEY 778 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücüler Mustafa Saray (30), Rıdvan Alaca ile araçta bulunan Şeyma Alaca (31) ve 4 yaşındaki Dila Alaca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Mustafa Saray’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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