Deniz Akkaya'dan çarpıcı itiraf! "Yine olan bana oldu" deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı! "Teyzem kızımı boğmaya kalktı"
Deniz Akkaya'nın "Fiziksel şiddet uyguladıktan sonra beni balkona kilitledi" dediği 16 yaşındaki kızı devlet korumasına alındı. Kızını kendi isteğiyle Çocuk Esirgeme Kurumu'na yolladığını söyleyen Akkaya, "Kızım ilk kez anne ve babasından ayrı kaldı. Pişman ve suçlamasını çekmek istiyor. Geriye hallaç pamuğuna çevrilen anne kaldı. Yine olan bana oldu" dedi.
• 29 Mayıs 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 11:02 • Son Güncelleme: