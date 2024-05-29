Okullarda akran zorbalığı giderek artıyor! Tuvalete kilitlediği öğrenciyi darp ederek kayda aldı

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİDEN KORKUYOR: MÜDAHALE EDEMİYORLAR

Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Fakat bu olay 1 aydır yaşanıyor. Dün de videoların çekildiğini gördük. Benim çocuğumu tuvalete sokuyor, videolar da var zaten. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz, 'Bunlar pislik zaten biz de bezdik', diyorlar. Benim çocuğum güvende değil. Tüm yetkililerden konuyla alakalı yardım istiyoruz" dedi