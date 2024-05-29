Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Okullarda akran zorbalığı giderek artıyor! Tuvalete kilitlediği öğrenciyi darp ederek kayda aldı
Haberler Gündem Haberleri Okullarda akran zorbalığı giderek artıyor! Tuvalete kilitlediği öğrenciyi darp ederek kayda aldı

Okullarda akran zorbalığı giderek artıyor! Tuvalete kilitlediği öğrenciyi darp ederek kayda aldı

Düzce’de, ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi on üç yaşındaki U.C.’yi tuvalette sıkıştırdı. M.U., "Bir daha Hasan’ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.’ye tokat attı. U.C.'nin babası Volkan C., 'Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz, 'Bunlar pislik zaten biz de bezdik', diyorlar. Benim çocuğum güvende değil.' dedi.

Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)
• 29 Mayıs 2024 - 14:51 • Son Güncelleme:
Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)
• 29 Mayıs 2024 - 14:51 • Son Güncelleme:
1 Okullarda akran zorbalığı giderek artıyor Tuvalete kilitlediği öğrenciyi darp ederek kayda aldı

Olay, dün Azmimilli Mahallesi’ndeki Azmimilli Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencileri M.U., C.B. ve K.Y., aynı okulda eğitim gören U.C.’yi okul tuvaletinde sıkıştırdı. M.U. isimli çocuk, "Bir daha Hasan’ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.’ye tokat attı.

2 Okullarda akran zorbalığı giderek artıyor Tuvalete kilitlediği öğrenciyi darp ederek kayda aldı

M.U.’nun yanındaki arkadaşları C.B. ve K.Y. ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından darp görüntüsü, okuldaki arkadaşlar arasında yayıldı.

3 UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Görüntünün ortaya çıkması sonrası okul yönetimi, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polise bildirdi. 3 çocuk hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildi, polis de adli soruşturma başlattı.

4 Okullarda akran zorbalığı giderek artıyor Tuvalete kilitlediği öğrenciyi darp ederek kayda aldı

U.C.'nin babası Volkan C., oğlunu darbeden 3 çocuktan şikayetçi oldu. Volkan C., oğlunun okulda güvende olmadığını ifade ederek, "Benim çocuğumu dün bu okulda darbettiler. 1 aydır da darbediyorlar.

5 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİDEN KORKUYOR: MÜDAHALE EDEMİYORLAR

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİDEN KORKUYOR: MÜDAHALE EDEMİYORLAR

Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Fakat bu olay 1 aydır yaşanıyor. Dün de videoların çekildiğini gördük. Benim çocuğumu tuvalete sokuyor, videolar da var zaten. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz, 'Bunlar pislik zaten biz de bezdik', diyorlar. Benim çocuğum güvende değil. Tüm yetkililerden konuyla alakalı yardım istiyoruz" dedi