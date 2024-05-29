Okullarda akran zorbalığı giderek artıyor! Tuvalete kilitlediği öğrenciyi darp ederek kayda aldı
Düzce’de, ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi on üç yaşındaki U.C.’yi tuvalette sıkıştırdı. M.U., "Bir daha Hasan’ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.’ye tokat attı. U.C.'nin babası Volkan C., 'Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz, 'Bunlar pislik zaten biz de bezdik', diyorlar. Benim çocuğum güvende değil.' dedi.
Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)
• 29 Mayıs 2024 - 14:51 • Son Güncelleme:
Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)
• 29 Mayıs 2024 - 14:51 • Son Güncelleme: