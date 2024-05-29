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Bakan Tunç: Hayvan hakları ile ilgili taslak metin Meclis’e ulaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sokak hayvanları düzenlemesi ile ilgili olarak, "Hayvanları korumada kararlıyız. Hayvan hakları ile ilgili taslak metin Meclis’e ulaştı, tartışılacak" açıklamasında bulundu.

29.05.2024 - 12:11 | | İHA
Bakan Tunç: Hayvan hakları ile ilgili taslak metin Meclis’e ulaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda hayvanları koruma hassasiyetimiz devam ediyor. Diğer yandan da sokaktaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini görüyoruz. Bunu da önlemek lazım. Birtakım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere, kurumlara düşen görevler olacak.

Burada bir denge lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım, hem de insanların sağlığını tehdit eden durumu ortadan kaldırmak lazım. Meclis'te tartışılacak konular, nasıl bir çözüm olacak göreceğiz.

 

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