Ne sulama istiyor ne verimli toprak! Anadolu'da yetişen bu bitki kazanç kapısı oldu

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Tarımda artan üretim maliyetleri ve kuraklık riski, çiftçileri daha az suya ihtiyaç duyan bitkilere yönlendiriyor. Anadolu'da gebre otu veya kedi tırnağı olarak da bilinen kapari, bu özellikleriyle öne çıkan bitkiler arasında bulunuyor. Güçlü kökleri sayesinde kurak iklim koşullarına uyum sağlayabilen kapari, verimli tarım arazilerinin dışında kalan taşlık ve eğimli alanlarda da yetişebiliyor. Türkiye ise İspanya ve Fas ile birlikte dünya kapari ticaretinde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

SUSUZLUĞA DAYANIKLI, TAŞLIK ARAZİLERDE BİLE YETİŞİYOR

Kaparinin en önemli özelliklerinden biri, toprağın derinliklerine uzanan kök sistemi sayesinde suya ulaşabilmesi. Bu yapı, bitkinin sıcak ve kurak yaz aylarında gelişimini sürdürmesine yardımcı oluyor.

Sulama ihtiyacının düşük olması, özellikle su kaynaklarının sınırlı bulunduğu bölgelerde kapari yetiştiriciliğini cazip hale getiriyor. Taşlık, kireçli ve eğimli arazilere uyum sağlayabilen bitki, güçlü kökleriyle toprağın korunmasına ve erozyonun azaltılmasına da katkı sunuyor.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNDE YETİŞİYOR

Kapari, Türkiye'nin farklı iklim özelliklerine sahip bölgelerinde doğal olarak bulunuyor. Kıyı kesimlerinde daha çok boylu kapari türü görülürken, iç bölgelerde bodur kapari yaygınlaşıyor.

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, Antalya ve Mersin çevresinde boylu kapari yetişirken; Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Orta Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde bodur kapariye rastlanıyor.

Bodur kapari, uygun koşullarda deniz seviyesinden 1800 metre yüksekliğe kadar yetişebiliyor. Burdur, Tekirdağ, Kırıkkale, Manisa ve Antalya gibi illerde ise ticari amaçlı kapari bahçeleri oluşturuluyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE DE KULLANILIYOR

Kaparinin ekonomik değeri yalnızca tarımsal üretimle sınırlı kalmıyor. Bitkinin işlenen tomurcukları konserve ve turşu olarak tüketilirken, özütlerinden ilaç ve kozmetik sektörlerinde de yararlanılıyor.

Türkiye'de yetiştirilen kapari ürünleri, iç pazarın yanı sıra Avrupa ülkelerinde de alıcı buluyor. Gurme marketlerden şarküterilere, aktarlardan gıda üreticilerine kadar farklı satış kanallarında değerlendirilebiliyor.

BOŞ ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILABİLİYOR

Kapari yetiştiriciliği, özellikle geleneksel tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde güçlük yaşanan araziler için alternatif bir üretim modeli sunuyor.

Sulama ihtiyacının düşük olması ve farklı toprak yapılarına uyum gösterebilmesi, bitkinin üreticiler açısından avantajları arasında bulunuyor. Ancak kapari yetiştiriciliğinde elde edilecek gelir; verim, hasat maliyetleri, işleme koşulları ve pazar talebine bağlı olarak değişebiliyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ANADOLU'DA FARKLI İSİMLERLE TANINIYOR

Yüzyıllardır Anadolu'da bilinen kapari, bölgelere göre farklı isimlerle anılıyor. Gebre otu, kedi tırnağı, keper, menginik ve hint hıyarı, bitki için kullanılan yerel adlar arasında yer alıyor.

Kuraklığa dayanıklılığı ve farklı sektörlerde değerlendirilebilmesiyle dikkat çeken kapari, alternatif tarımsal üretim arayışlarında öne çıkan bitkilerden biri olmayı sürdürüyor.