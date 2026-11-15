Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.