Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla'da korkunç kaza! Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

15.11.2026 - 07:49Güncellenme Tarihi:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

2Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemediği 48 EC 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil kısa sürede alev aldı.

3Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

4Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi