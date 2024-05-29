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Gündem Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak alarmı: 3 gün boyunca devam edecek! Doğu'da kuvvetli rüzgar uyarısı!
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Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak alarmı: 3 gün boyunca devam edecek! Doğu'da kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

• 29 Mayıs 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
1 Meteorolojiden yurt genelinde sağanak alarmı: 3 gün boyunca devam edecek Doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji haritayı güncelledi, uyarılar peş peşe geldi. Bugün itibarıyla havalar ısınıyor ancak yeniden yurt geneli için sağanak alarmı verildi. Ankara başta olmak üzere birçok kent için 3 gün boyunca devam edecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için vatandaşlar uyarıldı.

2 Meteorolojiden yurt genelinde sağanak alarmı: 3 gün boyunca devam edecek Doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 Meteorolojiden yurt genelinde sağanak alarmı: 3 gün boyunca devam edecek Doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

4 DOĞUDA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

DOĞUDA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

5 Meteorolojiden yurt genelinde sağanak alarmı: 3 gün boyunca devam edecek Doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı

Bölgelerde beklenen hava durumu ise şöyle:

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C Parçalı bulutlu

7 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Eskişehir dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
br> ORDU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
br> SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
br> TOKAT °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
br> TRABZON °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
br> ERZURUM °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
br> KARS °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
br> MALATYA °C, 30°C Parçalı bulutlu
br> VAN °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
br> DİYARBAKIR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
br> GAZİANTEP °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
br> SİİRT °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
br> ŞANLIURFA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

14 Meteorolojiden yurt genelinde sağanak alarmı: 3 gün boyunca devam edecek Doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı
15 Meteorolojiden yurt genelinde sağanak alarmı: 3 gün boyunca devam edecek Doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı