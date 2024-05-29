Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak alarmı: 3 gün boyunca devam edecek! Doğu'da kuvvetli rüzgar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
• 29 Mayıs 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 11:02 • Son Güncelleme: