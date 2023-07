Tavuk pirzola ve kanat fiyatları üçe katlandı! Fiyatları yüzde 40 düşürecek formül açıklandı

Mangal sezonunun açılmasıyla ‘tavuk kanadı’na âdeta hücum yaşandı. Mayıs ayında 90 lira olan tavuk kanadının kilosu, 160 liraya kadar çıktı. Konuyla ilgili gazetevatan.com’a açıklamalarda bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, fiyatları en az yüzde 30-40 düşürecek formülü anlattı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak bakanlığa yazı gönderdiklerini dile getiren Yardımcı, “Bütün tavuğu biz parçalarsak, şu andaki tavuk fiyatlarından yüzde 30-40 daha aşağıda fiyata satışa sunabiliriz. Şimdi bize paketlenmiş olarak getiriyorlar, bu fiyatlar da anormal derecede yüksek. Bu firmalar paketleme yaptığı zaman, iki günde ulaşımı sağlayamıyor. Bu sürede de o tavuk tavukluktan çıkar adeta. Onun için bizde diyoruz ki; bakın bu fiyatlar bu kadar pahalı, bize verseler, yani parçalama işini biz yaparsak daha uygun olur” dedi.

Yaprak kanadın diğer baget kanattan daha pahalı olduğunu ve bunun üzerinden fiyat algısı yapıldığına dikkati çeken Yardımcı, “Kanat bizde 120 lira ama dediğim gibi yaprak kanat daha pahalı oluyor. Biz zam yaptığımız zaman bir hafta sonra fiyatlara yansıyordu ama şu an öyle değil. Bir bakıyoruz bir gün sonra zamlar hemen yansımış. Nasıl olur bu dediğimizde de fabrikadan zamlı aldık cevabını alıyoruz. Yani ne soran var ne de karışan var. Bugünlerde biliyorsunuz Türkiye'nin gündemi et. Tavuk üç katına çıktı, et ise daha iki katına yeni çıktı. Peki neden tavuk fiyatlarını konuşan yok. Fahiş artışları sadece yem ve diğer girdilerin maliyetleri ile açıklamak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki sistemin Türkiye için de örnek olabileceğini söyleyen Yardımcı, “Avrupa ülkelerinde vatandaşlar bir tavuk budu da alsa alabiliyor, 10 tane kanat da alsa alabiliyor yani açık satılıyor. Fakat Türkiye'de paketlenmiş geliyor ve o paketi bozmanın cezası var. Kendin parçalayıp tezgaha koyarsan yine cezası var. Bugün 20-30 bin lira gibi bir ceza söz konusu bu konuda. Eğer vatandaş daha uygun fiyata tavuk yesin diyorsak o halde parçalama işini serbest bırakmak gerekiyor. O zaman fiyatlar yarı yarıya düşecektir. Aradaki farkı biz fabrikalara vermiş oluyoruz. Şu an fabrikaların vicdanına kalmışız, istedikleri fiyatları yazıp gönderiyorlar” dedi.

Yardımcı, fahiş fiyatların önüne geçilmesi için bu yasağın kaldırılması gerektiğini dile getirerek, “2012-2013 yıllarından bize serbestlik vardı, bu süreçte vatandaşlar bize yönelince, fastfoodlar ve otelleri de kaybederiz diye çekindiler. Tabii bunların lobisi güçlü, sonra yasak geldi ve küçük esnaf mağdur oldu. O zaman gittik bakanlığa sorduk; ‘kaç esnafta karışım çıktı’ diye. Hiçbir kasabımızda yok tabi. Büyük firmalarda var ama onlar zaten bizi bağlamıyor. Onları devlet denetliyor. Numune alınan kasapların hiçbirindeki sucuklarda sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalınmadı. Buna rağmen yasak geldi bize mecbur 2016’da bıraktık. Şimdi yine umudumuz var sucuk ve parçalama tavuğu bize vermesi temennimiz. Çünkü fiyatları biz düşüreceğiz” şeklinde konuştu.

Avrupa'da zincir markerlerin et ve tavuk satmadığını söyleyen Yardımcı, “Onlar sadece gıda ve bakliyat satıyor. Bizde her şeyi satabilme yetkisine sahipler” diyerek bu durumun da düzeltilmesi gerektiğine ilişkin çağrıda bulundu.