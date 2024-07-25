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26 - 29 Temmuz tarihleri arasında TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak

26-29 temmuz tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak.

25.07.2024 - 17:32 |
26 - 29 Temmuz tarihleri arasında TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak

TBMM Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulunun alınan karar gereğince 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.

Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.

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