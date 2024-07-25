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İstanbul Çatalca'da Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen üzerinde patlayıcı madde yüklü bir jetski bulundu.

25.07.2024 - 15:56 | | İHA
İstanbul Çatalca'da Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu

Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jetski farketti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi.

İstanbul Çatalcada Ukraynaya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu

Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Çatalcada Ukraynaya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu

Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski’nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.

İstanbul Çatalcada Ukraynaya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jetski bulundu

Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.

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