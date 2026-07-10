Tatlıcıda yediler, içtiler; hesabı ödemeden gittiler

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Olay, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki bir tatlıcıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi, bir süre oturarak tatlı yedi. Gruptakiler, daha sonra masadan tek tek kalkıp iş yerinden ayrıldı. Başka müşterilerin aynı masaya oturmasının ardından çalışanlar arasında hesabın alınıp alınmadığı konusunda konuşma yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen çalışanlar, 4 kişinin bin 100 liralık hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldığını belirledi.

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"Diğer esnafın mağdur olmasını istemiyoruz"

Tatlıcının işletme şefi Cahit Yerlikaya, Bolu'daki diğer esnafın da benzer olaylarla karşılaşmasını istemediklerini belirterek, "Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında dört müşterinin gelmesiyle başladı. Müşterilerimiz yeme içme işlemini tamamladıktan sonra birkaç kişi lavaboya gitmek için masadan kalktı. Daha sonra hesabı ödemeden işletmeden ayrıldılar. Bizim bu olayı yayımlamamızdaki amaç, Bolu'daki diğer esnafın da aynı şekilde mağdur olmasını önlemektir. Bunun dışında başka bir amacımız yok. Bu olay nedeniyle biz mağdur olduk. Diğer esnaf arkadaşlarımızın mağdur olmaması için herkesi bilgilendirmeye çalışıyoruz" dedi.

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"Bundan sonra daha dikkatli olacağız"

Müşterilerden üçünün yabancı uyruklu olduğunu bildiklerini ifade eden Yerlikaya, "Müşterilerden üçünün yabancı uyruklu olduğunu biliyoruz. Birinin ise Türk olduğunu tahmin ediyoruz. Bir anlık rehavete kapılıp hareket etmiş de olabilirler, bunu alışkanlık hâline getirmiş de olabilirler. Biz bu tür olayların önüne geçmek istiyoruz. Herhangi bir şikâyette bulunmadık. Bundan sonra nasıl bir sonuç ortaya çıkar, bilemiyoruz. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Diğer esnaf arkadaşlarımızın da dikkatli olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"Yoğunluktan faydalandılar"

Olayı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince fark ettiklerini belirten Yerlikaya, "Müşterilerden biri lavabonun yerini sordu. Ben de lavaboyu gösterdim. Lavabodan döndükten sonra tekrar masaya oturdular. Bir süre sonra masadan tek tek kalkarak dışarı çıkmaya başladılar. Daha sonra garson arkadaşımız başka müşterilerle ilgilenirken, ‘Hesap alındı mı, alınmadı mı?' diye konuşmaya başladık. Kamera görüntülerini kontrol ettiğimizde hesabı ödemeden gittiklerini gördük. İşletmedeki yoğunluktan faydalandıkları için böyle bir olay yaşandı" diye konuştu.