GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCankurtaran ekipleri tarafından can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım' dedi
HaberlerGündem Haberleri Cankurtaran ekipleri tarafından can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım' dedi

Cankurtaran ekipleri tarafından can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım' dedi

10.07.2026 - 21:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Cankurtaran ekipleri tarafından can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım' dedi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, jet skili cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kameraya yansıyan olayda, sudan çıkarılan vatandaşın cankurtaranlara söylediği "Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" sözleri çevredekileri gülümsetti.

Haberin Devamı

Olay, Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Denizde yüzdüğü esnada dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri harekete geçti.

İLGİLİ HABER

Hakkari'de berivanların zorlu mesaisi: Kavurucu güneş altında süt sağma dönemi bir aydır sürüyor
Hakkari'de berivanların zorlu mesaisi: Kavurucu güneş altında süt sağma dönemi bir aydır sürüyor

Haberin Devamı

Kısa sürede şahsın ulaştığı noktaya giden ekipler, vatandaşı bota alarak sudan çıkardı. Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı. Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen vatandaş, "Ağabey beachin ilerisine götür de rezil olmayalım" diyerek ricada bulundu.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!
Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

Can kurtaran ekiplerinin kamerasına anbean yansıyan olayda, ekiplerinin vatandaşı güvenli bölgeye ulaştırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel Haberler

Tatlıcıda yediler, içtiler; hesabı ödemeden gittiler
#Gündem

Tatlıcıda yediler, içtiler; hesabı ödemeden gittiler

Tekirdağ'da kuyumcu sırra kadem bastı vatandaşın altın ve parası buhar oldu
#Gündem

Tekirdağ'da kuyumcu sırra kadem bastı vatandaşın altın ve parası buhar oldu

Cankurtaran ekipleri tarafından can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım' dedi
#Gündem

Cankurtaran ekipleri tarafından can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım' dedi