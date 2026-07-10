Tekirdağ'da kuyumcu sırra kadem bastı vatandaşın altın ve parası buhar oldu

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"Elimde senedim ve yazılı belgem var"



Kahya, altın teslimine ilişkin belgelerin elinde bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu olayı destekleyen elimde senedim ve yazılı kağıdım mevcut. Benim yetkililerden bir yardım talebim olacak. Benim gibi mağdur olan insanların mağduriyetinin giderilmesini istiyorum. Bu olayın tüm açıklığıyla gün yüzüne çıkmasını talep ediyorum. Zaten hukuki yollara başvurumuzu yaptık. Ben hukuki sürece güveniyorum ve adaletin de yerini bulacağına inanıyorum."