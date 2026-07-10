GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!
HaberlerGündem Haberleri Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

10.07.2026 - 18:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Bursa'da ve İzmir'de gördüğü modern incir yetiştiriciliğini Tekirdağ'a taşıyan üretici, telli terbiye sistemiyle kurduğu bahçede ilk kez ilekleme uygulamasını gerçekleştirdi. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de bahçede incelemelerde bulunarak üretim sürecini yerinde değerlendirdi.

1

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde telli terbiye sistemiyle yetiştirilen incir bahçesini ziyaret ederek, kaliteli ve verimli ürün elde edilmesinde kritik öneme sahip ilekleme çalışmalarını inceledi.

2Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

Ekipler, modern yetiştiricilik sisteminin sağladığı avantajları ve bahçedeki gelişimi yerinde gözlemledi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

İncir üretiminde döllenmenin sağlanması için yapılan ilekleme uygulamasında, erkek incir meyveleri bahçedeki tellere asılıyor.

4Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

Bu meyvelerin içerisindeki incir arıcıkları polenleri dişi incirlere taşıyarak meyve tutumunu artırıyor ve kaliteli ürün oluşmasına katkı sağlıyor.

5Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

Bahçenin sahibi Muhammed Bulut, bu üretim modeline askerlik arkadaşından ilham aldığını söyledi. Bursa'da gördüğü telli terbiye sistemi üzerine araştırmalar yaptığını belirten Bulut, internet üzerinden edindiği bilgilerle projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

6Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

Bulut, "Bu işe Bursa'da yaşayan askerlik arkadaşım sayesinde ilgi duydum. Oraya gidip sistemi gördüm. Daha sonra internette araştırmalar yaptım. İzmir Menemen'de bu işi yapan bir üreticiyi izledim.

7Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

Yaklaşık bir yıl hazırlık yaptıktan sonra bahçemizi kurduk. Bu yıl ilk kez ilekleme yapıyoruz. İnşallah daha kaliteli ve verimli ürün alacağız. Erkek incirleri tellere asarak arıcıkların bahçeye eşit şekilde dağılmasını sağlıyoruz" dedi.

8Bursa ve İzmir'de gördü Tekirdağ'da uyguladı: İncirde bereketin sırrı burada saklı!

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaşmasının hem verim hem de kalite açısından önemli katkılar sağlayacağını belirterek üreticiye bereketli bir sezon diledi.