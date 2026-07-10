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Serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

10.07.2026 - 22:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Karaman'da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde bulunan Yollarbaşı Gölet’inde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki İsmail Aktaş, 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için Yollarbaşı göletine girdi. Bir süre sonra Aktaş'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu İsmail Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Aktaş’ın cansız bedeni çıkarıldığı sırada yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aktaş'ın cenazesi ambulansla otopsi işlemleri yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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