Rize’de yolda göçük meydana geldi! Çökme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
10.07.2026 - 23:32Güncellenme Tarihi:
Rize’de merkezde 2 binanın tahliyesine sebep olan yolun çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Rize Merkez İslampaşa Mahallesi, Şehitler Çeşmesi Sokak’ta alt tarafta gerçekleşen yurt inşaatının taş duvarının çökmesi sonucu yolda göçük meydana geldi.
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Çöken yolun üst kısmında bulunan Topçu Apartmanı ve Denizgören Apartmanı tedbir amaçlı boşaltılırken bölgede geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Yolun çökme anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.