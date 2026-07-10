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Rize’de yolda göçük meydana geldi! Çökme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

10.07.2026 - 23:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Rize’de yolda göçük meydana geldi! Çökme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Rize’de merkezde 2 binanın tahliyesine sebep olan yolun çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Rize Merkez İslampaşa Mahallesi, Şehitler Çeşmesi Sokak’ta alt tarafta gerçekleşen yurt inşaatının taş duvarının çökmesi sonucu yolda göçük meydana geldi.

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Çöken yolun üst kısmında bulunan Topçu Apartmanı ve Denizgören Apartmanı tedbir amaçlı boşaltılırken bölgede geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Yolun çökme anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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