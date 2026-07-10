Yalova açıklarında tekneye su tankeri çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu

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Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Yalova Merkez Dereağzı Limanı açıklarında Murat Bey isimli su tankeri, Dido isimli özel tekneye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede özel teknenin battığını belirledi.

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Teknede bulunan 2 kişinin çarpma anını fark ederek denize atladığı, daha sonra çevrede bulunan tekneler tarafından sudan güvenli şekilde çıkarıldığı öğrenildi. Kazazede C.U. ve H.M.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kazanın ardından çevredeki başka bir tekneye alınan kazazedeler, kendilerine çarpan gemi kaptanına tepki gösterdi.

Olay sonrası ilgili ticari geminin faaliyetlerine son verilirken gemi kaptanı hakkında şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatıldı. Kaptanın ifadesinin alındığı öğrenildi. Öte yandan, batan teknenin bulunduğu bölgede yapılan kontrollerde herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmadığı bildirildi.

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Kazayla ilgili adli ve idari tahkikatın Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürüldüğü bidirildi.