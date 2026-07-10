GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYalova açıklarında tekneye su tankeri çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu
HaberlerGündem Haberleri Yalova açıklarında tekneye su tankeri çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu

Yalova açıklarında tekneye su tankeri çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu

10.07.2026 - 23:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YALOVA (İHA)

Yalova açıklarında tekneye su tankeri çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu

Yalova açıklarında su tankeri gemisinin çarptığı tekne battı. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Yalova Merkez Dereağzı Limanı açıklarında Murat Bey isimli su tankeri, Dido isimli özel tekneye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede özel teknenin battığını belirledi.

İLGİLİ HABER

Rize’de yolda göçük meydana geldi! Çökme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Rize’de yolda göçük meydana geldi! Çökme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Haberin Devamı

Teknede bulunan 2 kişinin çarpma anını fark ederek denize atladığı, daha sonra çevrede bulunan tekneler tarafından sudan güvenli şekilde çıkarıldığı öğrenildi. Kazazede C.U. ve H.M.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi
Çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Kazanın ardından çevredeki başka bir tekneye alınan kazazedeler, kendilerine çarpan gemi kaptanına tepki gösterdi.

Olay sonrası ilgili ticari geminin faaliyetlerine son verilirken gemi kaptanı hakkında şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatıldı. Kaptanın ifadesinin alındığı öğrenildi. Öte yandan, batan teknenin bulunduğu bölgede yapılan kontrollerde herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmadığı bildirildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

İLGİLİ HABER

Serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Kazayla ilgili adli ve idari tahkikatın Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürüldüğü bidirildi.

Güncel Haberler

Yalova açıklarında tekneye su tankeri çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu
#Gündem

Yalova açıklarında tekneye su tankeri çarptı: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu

Rize’de yolda göçük meydana geldi! Çökme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
#Gündem

Rize’de yolda göçük meydana geldi! Çökme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi
#Gündem

Çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi