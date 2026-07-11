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Yalova'da araç yıkarken elektrik akımına kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti

11.07.2026 - 00:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YALOVA (İHA)

Yalova'da araç yıkarken elektrik akımına kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren Kamyoncular ve Çekiciler Kooperatifi içerisindeki oto yıkamada elektrik akımına kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, oto yıkama işletmecisi Samim Okur (54) ile oğlu Olcay Okur (26), bir tırı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, baba ve oğlunu bulundukları yerden çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Samim Okur ile Olcay Okur, ambulanslarla Altınova Devlet Hastanesi ve Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ile oğlu, hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber, aile yakınları ve bölge halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu.

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Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, elektrik akımına yol açan durumun kesin sebebinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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