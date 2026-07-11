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GündemBazı toplu taşıma seferlerinin 15 Temmuz’da ücretsiz olması kararı Resmi Gazete’de
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Bazı toplu taşıma seferlerinin 15 Temmuz’da ücretsiz olması kararı Resmi Gazete’de

11.07.2026 - 01:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

Bazı toplu taşıma seferlerinin 15 Temmuz’da ücretsiz olması kararı Resmi Gazete’de

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.

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Bazı toplu taşıma seferlerinin 15 Temmuz’da ücretsiz olması kararı Resmi Gazete’de