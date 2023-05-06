Taksim Meydanı dilencilerle doldu

Taksim Meydanı’nda çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler, yerli ve yabancı turistleri para isteyerek rahatsız ediyor. Meydandaki kafelerde oturanlardan da para isteyen dilenciler, çevre esnafının işini de engelliyor.

Esnaf Alaattin Yılgın, “Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım. Biz de rahatsız oluyoruz. Müşterilerle ilgilenirken bir anda oraya geliyorlar, müşteriler de rahatsız oluyor, kaçıyor. Taksim Meydanı’nda iş yapamıyoruz, turist durmuyor” dedi.