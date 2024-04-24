Gözler Ankara'da! Erdoğan, Steinmeier ile ne konuşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier arasındaki görüşmenin gündeminde Avrupa Birliği dosyaları öne çıkıyor.

ANKARA'DA TÖREN

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın, 1924’te imzalanan Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin son gününde, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladı.

KRİTİK GÜNDEM

Görüşmenin gündeminde, iki ülke ilişkileri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili meseleleri de yer alacak. Ankara’nın, AB’nin en güçlü ülkesi olan ve Birlik içinde liderlik açısından Fransa’dan daha fazla ön plana çıkan Almanya’dan 6 beklentisini, iki başlık altında ileteceği belirtiliyor. Nitekim yetkililer, “Almanya’nın, AB’ye tam üyelik sürecimiz, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması süreçlerinde yapıcı ve beklentilerimize karşılık verebilecek bir rol üstlenmesini bekliyoruz” dedi. Diplomatik kaynaklar, Milliyet’e şu değerlendirmede bulundu:

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ÖNEMİ GÖSTERİYOR

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla Steinmeier’in ülkemize yaptığı ilk resmi ziyaret, Almanya ile yoğun üst düzeyli temaslarımızın devamlılığını ve ikili ilişkilerimize karşılıklı atfedilen önemi gösteriyor. Almanya, ülkemizde geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem felaketleri sonrasında en fazla destek sağlayan ülkeler arasında yer almıştı. Almanya, en büyük ticaret ortaklarımızdan. Ticaret hacmimiz 2023 yılında 50.6 milyar doları buldu. (Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı 2023’te 21.9 milyar dolar, Almanya’dan ithalatı ise aynı dönemde 28.7 milyar dolar) Karşılıklı olarak 60 milyar dolara ulaşılması hedefleniyor.

NATO müttefiki olan ülkelerimiz arasında terörle mücadele, güvenlik ve göç konularındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi ve görüşmelerde, bu alanlardaki beklentilerimizi de ele almayı amaçlıyoruz. AB içerisinde önde gelen ülkelerden biri olan Almanya’nın, AB’ye tam üyelik sürecimiz, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması süreçlerinde yapıcı ve beklentilerimize karşılık verebilecek bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Beşeri münasebetlerimizin temel bir unsurunu oluşturan, ilişkilerimize güç ve zenginlik katan Almanya Türk toplumunu ilgilendiren konuları da ele alacağız. Ayrıca, İsrail - Filistin, Ukrayna ve Kıbrıs başta olmak üzere yakın bölgemizdeki gelişmelerle ilgili görüşlerimizi aktaracağız.”

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