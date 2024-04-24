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Dışişleri'nden 1915 olayları açıklaması: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaların reddedildiğini bildirdi.

24.04.2024 - 14:36 |
Dışişleri'nden 1915 olayları açıklaması: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı,1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaların reddedildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz.

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir.

Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz.'

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