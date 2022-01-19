Taciz ettiÄŸi kadÄ±nÄ±n kocasÄ± tarafÄ±ndan adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kurÅŸun yaÄŸmuruna tutuldu

Taciz ettiÄŸi kadÄ±nÄ±n kocasÄ± tarafÄ±ndan adliye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda kurÅŸun yaÄŸmuruna tutuldu
Kaysseri'de, Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'ÅŸantaj' suÃ§undan 2,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan, adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda maÄŸdur kadÄ±nÄ±n eÅŸi Ä°.A. tarafÄ±ndan otomobilinde tabanca ile vurulan GÃ¶khan Ã–zcan (35), tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶ldÃ¼. Ä°.A.â€™nÄ±n emniyetteki sorgusu ise sÃ¼rÃ¼yor.
Olay, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Kocasinan ilÃ§esindeki Kayseri Adliyesi Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'ÅŸantaj' suÃ§lamasÄ±yla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargÄ±lanan GÃ¶khan Ã–zcan, 2,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¶khan Ã–zcan adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± kÄ±z kardeÅŸiyle birlikte 38 ABA 160 plakalÄ± otomobiline bindi. AÄŸabey-kardeÅŸ adliye Ã¶nÃ¼nden hareket edecekleri sÄ±rada Cansu A.â€™nÄ±n eÅŸi Ä°.A.'nÄ±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±da Ã–zcan yaralandÄ±.
Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ã–zcan, gelen ambulansla Kayseri Åžehir Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an Ä°.A., Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan Kocasinan ilÃ§esinde saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalanÄ±p gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
GÃ¶khan Ã–zcan, gece saatlerinde hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Ä°.A.â€™nÄ±n emniyetteki sorgusunun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
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