Sütey Yaylası'nda zorlu kış mesaisi! 'Bazen günlerce sürüyor'

Süphan Dağı eteklerinde etkili olan çetin kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Mart ayından bu yana hayvanlarını yaylada otlatan köylüler, kar nedeniyle de 4 ay süreyle hayvanlarını karın üzerinde beslemek için mesailerini sürdürüyor.

BAZEN GÜNLERCE SÜRÜYOR

İlçenin Cihangir köyünde hayvancılıkla uğraşan Faik Karayılan şunları söyledi: