11 yaşında başladığı mesleği yok oluyor! 'Yetiştirecek çırak bulamıyorum'

“Ayakkabıcılığı amcamdan öğrendim. Amcam yapıyordu, onun yanında çıraklığa başladım. Ondan sonra da devam ettim ayakkabıcılığa. Amcamdan devraldım mesleği işte Erzincan halkına hizmet veriyoruz. Okula gitmeyi düşünmedim okumadım, bu mesleği tercih ettim. Yaklaşık 36 yıldır bu işi yapmaktayım. Yani bizim ayakkabı tamirci mesleğimiz yani bitmek üzere. Önceden okullar tatil oluyordu, geliyordu millet hani biz öğrenmek istiyoruz, babası getirirdi. Şu an öyle kimse gelmiyor. Gelenler de asgari ücret, sigorta yapacak mısın diyorlar. Yani bizim meslek bitmek üzere. Önceden her köşe başında bir ayakkabı tamircisi vardı, şu an kimse kalmadı. Kimse öğrenmek istemiyor. Ben bile çocuğumu getirdim ki öğrenmek için, öğretmek için ama ben okuyacağım dedi, öğrenmek istemiyorum dedi. Yani bitiyor bu meslek.