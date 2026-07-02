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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza meydana geldi

02.07.2026 - 21:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza meydana geldi

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tır, otomobil ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

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Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan bir tır, önünde ilerleyen otomobile çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak yolda savrulan otomobile, bu kez de arkadan gelen otobüs çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, muhtemel bir başka kazayı önlemek amacıyla yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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