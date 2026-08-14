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Karesi'de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı

14.08.2026 - 00:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Karesi'de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki otomobil, Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. (14) ve Serra U.'ya (14) çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen Serra U., olay yerinde hayatını kaybetti. Bilge K. ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması dolayısıyla bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, daha sonra normale döndü.

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